В Алуште подрядчика оштрафовали на 700 тысяч рублей за срыв сроков строительства ФАпа

Прокуратура Алушты провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе. В результате установлено, что подрядная организация не выполнила в полном объеме и в установленный срок работы, предусмотренные государственным контрактом на строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Генеральское.