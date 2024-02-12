В Алуште подрядчика оштрафовали на 700 тысяч рублей за срыв сроков строительства ФАпа

Прокуратура Алушты провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе. В результате установлено, что подрядная организация не выполнила в полном объеме и в установленный срок работы, предусмотренные государственным контрактом на строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Генеральское.
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