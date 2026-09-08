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"Чистая психосоматика". Настя Каменских заявила, что потеряла голос из-за перехода на украинский язык

"Чистая психосоматика". Настя Каменских заявила, что потеряла голос из-за перехода на украинский язык

Украинская певица Настя Каменских, которая ранее объяснилась перед критиками из-за возвращения к русскому языку в песнях и публичных выступлениях, заявила, что её тело "не принимало" украинскую речь.

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