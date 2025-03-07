Ушел из жизни Вахтанг Микеладзе: известному режиссёру было 87 лет

Скончался знаменитый режиссёр-документалист Вахтанг Микеладзе в возрасте 87 лет. Выпускник ВГИКа, он работал в телекомпании «РТС» и участвовал в создании программы «Человек и закон», а также был автором цикла «Документальный детектив».
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