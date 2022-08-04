Жителя Магадана задержали за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны

Сотрудники Управления ФСБ России по Магаданской области задержали жителя Магадана, который в интернете призывал к насилию в отношении русских и оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, передает «РИА Новости».
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