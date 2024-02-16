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Доходы России от продажи нефти и газа в Европу рухнули

Доходы России от продажи нефти и газа в Европу рухнули

РБК: доходы РФ от продажи нефти и газа в ЕС снизились в 2,9 раза в 2023 году По итогам 2023 года суммарные доходы российских экспортеров от продажи нефти, нефтепродуктов и газа в страны Евросоюза (ЕС) составили 29,26 миллиарда евро.

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