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Новости Брянска

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В Брянской области проходит досрочное голосование на выборах

В Брянской области проходит досрочное голосование на выборах

Досрочное голосование проходит в два этапа: с 11 по 13 сентября в помещениях для голосования, с 14 по 16 сентября — по месту жительства.

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