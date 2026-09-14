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Регионы России

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Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора Украины на фоне антикоррупционного расследования

Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора Украины на фоне антикоррупционного расследования

Президент Украины Владимир Зеленский 14 сентября подписал указ об отставке Руслана Кравченко с поста генерального прокурора страны на фоне продолжающегося антикоррупционного расследования.

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