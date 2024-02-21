Последний шанс европейской промышленности: бизнес ЕС призвал сократить стоимость энергии

Крупные лидеры европейского бизнеса и промышленности, включая Джима Рэтклиффа, миллиардера, главы химического гиганта Ineos Group, призвали блок заключить Европейское промышленное соглашение, чтобы повысить конкурентоспособность отрасли во время самого сложного для не времени.
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