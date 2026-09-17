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Калуга-поиск

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Без билета, с матами и кулаками: в Калуге ищут пассажира, сломавшего дверь нового троллейбуса

Без билета, с матами и кулаками: в Калуге ищут пассажира, сломавшего дверь нового троллейбуса

В Калуге ищут пассажира, который устроил дебош в новом троллейбусе "Авангард" и выломал заднюю дверь, сообщили в паблике МУП ГЭТ "УКТ".

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