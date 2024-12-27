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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» – первый клуб АПЛ, проигравший 5 матчей в декабре два раза подряд

В этом месяце манкунианцы потерпели 5 поражений во всех турнирах: от «Арсенала» (0:2), «Ноттингем Форест» (2:3), «Тоттенхэма» (3:4), «Борнмута» (0:3) и «Вулверхэмптона» (0:2).

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