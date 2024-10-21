Погода в Севастополе 21 октября

Погода в Севастополе 21 октябряСегодня в городе будет переменная облачность. Без осадков.Ветер северный, 10-15 метров в секунду.
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