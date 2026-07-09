Ломидзе: Спрос на поездки в ОАЭ падает из-за ближневосточного кризиса

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на форуме "Дикоросы" в Новосибирске сообщила, что спрос на поездки русских туристов в ОАЭ упал из-за ближневосточного кризиса и опасений закрытия воздушного пространства.
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