Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Из кирпичей соседа: простой и бюджетный способ сделать крутой мангал

Из кирпичей соседа: простой и бюджетный способ сделать крутой мангал

Наверное, никто не будет спорить с тем, что на даче очень хорошо порой погреться у костра. А еще лучше на этом костре что-нибудь приготовить или сжечь что-то ненужное.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
а кто  сказал, что сосед  даст кирпич?  Раскатал  автор губищи на  халяву.
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