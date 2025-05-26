Поликлиники в обмен на технологии

Между крупными частными медицинскими холдингами разворачивается конкуренция за региональные медучреждения, которые, в свою очередь, ищут средства на модернизацию и повышение эффективностиАЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЧУК/ТАСС Клиники «Мать и дитя» — лидеры в сегменте женского здоровья и репродуктивных технологийчитайте на monocle.