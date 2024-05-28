В Краснодарском крае направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при получении выплат

Следственным отделением ОМВД России по Успенскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Экипажи самолетов Су-34 нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО
- Операторы ударных FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и технику ВСУ на Донецком направлении
- По материалам следователей ГУ МВД России по Челябинской области осуждены организаторы незаконной миграции
Свежие комментарии