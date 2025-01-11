Психолог раскрыла неочевидные симптомы тревожности

Повышенный уровень тревожности является распространенной проблемой в современном мире. Это не является болезнью, но может приводить к усугублению состояния человека, обострению хронических недугов и появлению новых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии