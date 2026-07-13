Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» и «Известиям» оценил игру своего партнера по команде Сесара Монтеса в составе сборной Мексики на ЧМ-2026 и прокомментировал ситуацию с красной карточкой форварда сборной США Фоларина Балогуна.
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