В Москве мать подозревают в удушении десятимесячного ребёнка

В квартире на юго-востоке Москвы найдено тело десятимесячного ребёнка с признаками удушения. «По предварительной информации, телесные повреждения мальчику причинила его мать 1987 года рождения», — говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
В квартире на юго-востоке Москвы найдено тело десятимесячного ребёнка с признаками удушения. «По предварительной информации, телесные повреждения мальчику причинила его мать 1987 года рождения», — говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
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