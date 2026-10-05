В Тульской области сбили украинский беспилотник

Сбитый беспилотник не привел к жертвам и разрушениям, сообщили власти региона.В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России был сбит один украинский беспилотный летательный аппарат.
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