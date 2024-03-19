Пленные ВСУ пожаловались на унижения иностранных наёмников психологу из Новосибирска

Денис С. – психолог по образованию, его знания и навыки очень востребованы в зоне СВО. Даже находясь в отпуске, мужчина находит время для встреч с военнослужащими из других районов, которым нужна поддержка.
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