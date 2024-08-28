Гусевчане отреагировали на приезд в город Александра Авдеева

Вчера, 28 августа с рабочим визитом в город стеклоделов наведался Александр Авдеев. К посещению города губернатором у местных жителей осталось много вопросовВчера, 28 августа с рабочим визитом в город стеклоделов наведался Александр Авдеев.
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