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Владимирские новости

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Гусевчане отреагировали на приезд в город Александра Авдеева

Гусевчане отреагировали на приезд в город Александра Авдеева

Вчера, 28 августа с рабочим визитом в город стеклоделов наведался Александр Авдеев. К посещению города губернатором у местных жителей осталось много вопросовВчера, 28 августа с рабочим визитом в город стеклоделов наведался Александр Авдеев.

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