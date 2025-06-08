Захарова спросила, является ли отказ забирать тела солдат решением Зеленского

Спикер министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова задалась вопросом, является ли отказ забирать тела погибших солдат Вооруженных сил Украины решением президента Владимира Зеленского, «или кто-то из натовцев запретил».
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