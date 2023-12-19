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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Алонсо: «В 2023-м и 2012-м я делал невозможное на регулярной основе, выступления отдавали мистикой»

По мнению двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо, завершившийся год – первый в составе «Астон Мартин» – стал для него лучшим в «Формуле-1» наряду с 2012-м.

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