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Как понять, чем отравлен арбуз или дыня – пестицидами или бактериями?

Арбузом и дыней легко можно отравиться, заявляет эксперт. С момента потребления арбуза или дыни до появления первых признаков отравления может пройти от одного часа до двух суток, сообщает гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

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