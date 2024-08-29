Как понять, чем отравлен арбуз или дыня – пестицидами или бактериями?

Арбузом и дыней легко можно отравиться, заявляет эксперт. С момента потребления арбуза или дыни до появления первых признаков отравления может пройти от одного часа до двух суток, сообщает гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.
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