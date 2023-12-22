В Киеве обвинили Москву в срыве сделки по поставкам истребителей ВСУ

Россия сорвала закупку Украиной истребителей за рубежом. Об этом заявил генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас в беседе с украинским изданием «Экономическая правда» в пятницу, 22 декабря.
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