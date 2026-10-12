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Как вернуть деньги за билеты на концерт Канье Уэста

Как вернуть деньги за билеты на концерт Канье Уэста

За несостоявшийся концерт начали возвращать деньги. Разбираемся, как получить свои средства обратно. фото: Legion MediaВозврат денег за отмененные концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября 2026 года.

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