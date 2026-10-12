Как вернуть деньги за билеты на концерт Канье Уэста

За несостоявшийся концерт начали возвращать деньги. Разбираемся, как получить свои средства обратно. фото: Legion MediaВозврат денег за отмененные концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября 2026 года.
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