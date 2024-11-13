В Баку решили отсрочить обсуждение мира с Ереваном: Всё случится в декабре

Гаджиев анонсировал обсуждение текста мирного договора с Арменией в декабреПомощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил в интервью ТАСС, что до конца ноября главной повесткой для Баку остаётся конференция по изменению климата COP-29.