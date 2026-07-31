Баварский бунт: немцы взорвали соцсети из-за колбасы с червями от «заботливых» ученых

Баварский бунт: немцы взорвали соцсети из-за колбасы с червями от «заботливых» ученыхНемецкая общественность в буквальном смысле вскипела после того, как учёные из Баварии решили модернизировать культовое национальное блюдо — белую колбасу (Weisswurst).