Баварский бунт: немцы взорвали соцсети из-за колбасы с червями от «заботливых» ученых

Баварский бунт: немцы взорвали соцсети из-за колбасы с червями от «заботливых» ученыхНемецкая общественность в буквальном смысле вскипела после того, как учёные из Баварии решили модернизировать культовое национальное блюдо — белую колбасу (Weisswurst).
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