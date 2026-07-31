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Живая Кубань

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Баварский бунт: немцы взорвали соцсети из-за колбасы с червями от «заботливых» ученых

Баварский бунт: немцы взорвали соцсети из-за колбасы с червями от «заботливых» ученых

Баварский бунт: немцы взорвали соцсети из-за колбасы с червями от «заботливых» ученыхНемецкая общественность в буквальном смысле вскипела после того, как учёные из Баварии решили модернизировать культовое национальное блюдо — белую колбасу (Weisswurst).

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