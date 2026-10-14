«Яндекс» вернул большинство функций умных устройств после атак на дата-центры. Что уже восстановлено?После серии ударов по инфраструктуре «Яндекс» отчитывается о восстановлении — и речь идёт не о мелких правках, а о возвращении ключевых функций, которых пользователи лишились на фоне сбоев.