Ожесточённые бои в Эфиопии: повстанцы сбили ударный вертолёт Ми-35

В Эфиопии не прекращаются интенсивные бои между правительственными силами и сепаратистами, которые состоят из подразделений «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) и отрядов «Фронта освобождения Оромо», действующих в тылу местной армии.
В Эфиопии не прекращаются интенсивные бои между правительственными силами и сепаратистами, которые состоят из подразделений «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) и отрядов «Фронта освобождения Оромо», действующих в тылу местной армии.
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