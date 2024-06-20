Project DW, экшен в открытом мире вселенной Dungeon & Fighter, будет издавать Nexon Компания...

Project DW, экшен в открытом мире вселенной Dungeon & Fighter, будет издавать NexonКомпания Nexon объявила о том, что станет издателем приключенческой игры с открытым миром Project DW, основанной на вселенной Dungeon & Fighter.
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