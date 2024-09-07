Иск Мизулиной к Лебедеву будут рассматривать 19 сентября

Он был подан в связи с предположительным нарушением прав Лефортовский суд столицы начнет рассматривать иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) и дизайнеру Артемию Лебедеву 19 сентября, пишет ТАСС.