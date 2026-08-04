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Экс-защитник «Зенита» и «Динамо» Сазонов перешел в «Хетафе» бесплатно. У него истек контракт с «Торино»

Саба Сазонов перешел в « Хетафе ». Испанский клуб объявил о подписании 24-летнего защитника на правах свободного агента.

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