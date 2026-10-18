🛣️ 15 дорог отремонтировали в Гурзуфе В Гурзуфе, Краснокаменке и Даниловке завершён ремонт 15 дорог общего пользования — это около 53 тысяч квадратных метров, не считая дворовых территорий, сообщил руководитель Гурзуфского территориального органа Виктор Сторожев.
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