🛣️ 15 дорог отремонтировали в Гурзуфе В Гурзуфе, Краснокаменке и Даниловке завершён ремонт 15 дорог общего пользования — это около 53 тысяч квадратных метров, не считая дворовых территорий, сообщил руководитель Гурзуфского территориального органа Виктор Сторожев.