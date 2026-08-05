Ключевые центры ВСУ у Сум разорвали удары: главная новость СВО 5 августа

Серия ударов по городу Тростянец Сумской области, в ходе которой было зафиксировано несколько прилетов, была направлена на подрыв транспортной логистики ВСУ, а также уничтожение места сборки беспилотников.
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