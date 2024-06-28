Путин назвал Курскую область ядром российского государства

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн — РИА Новости. Курская область испокон веков относится к ядру российского государства, даже несмотря на то, что сейчас она является приграничным регионом, заявил президент РФ Владимир Путин.
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