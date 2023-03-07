Турецкая IC Ictas вышла из капитала компании «Магистраль двух столиц», которая занималась строительством участка трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, а сейчас собирает плату за проезд по этой автодороге, пишет РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.