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Турецкий подрядчик продал акции компании-оператора трассы Москва — Петербург

Турецкий подрядчик продал акции компании-оператора трассы Москва — Петербург

Турецкая IC Ictas вышла из капитала компании «Магистраль двух столиц», которая занималась строительством участка трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, а сейчас собирает плату за проезд по этой автодороге, пишет РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

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