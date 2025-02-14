Безпалько считает, что заявление Вэнса по войскам на Украине является давлением

Политолог Богдан Безпалько считает, что заявление вице-президента США Джей-Ди Вэнса о том, что в данный момент нельзя полностью исключать вариант отправки своих военнослужащих на Украину, является попыткой давления на Россию.
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