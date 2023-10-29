Скворцова сообщила, что до 8% случаев инсульта приходится на людей до 45 лет

Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова рассказала об опасной тенденции заболеваний инсультом - от пяти до восьми процентов случаев, по статистике, фиксируют у граждан моложе 45 лет.
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