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В столице Болгарии возобновили демонтаж памятника Советской армии

В столице Болгарии возобновили демонтаж памятника Советской армии

В Софии возобновили демонтаж памятника Советской армии. Соответствующую информацию распространило Болгарское телеграфное агентство.

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Комментарии
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Виктор Полуэктов
То есть Алёша над горою стоял долго. А теперь братушки вернулись к своему естественному состоянию. Как при Гитлере.  Ничего не поделаешь. Болгария вообще маленький пузырёк в струе и куда он плывёт, в каком направлении... это зависит лишь от законов физики, результирующего вектора течений, давления и температуры внешней среды. СССР давно закончился. Влияние исчезло, стабильность тоже.
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14 час.
ИП
Игорь Петров
Дождались благодарности освобождённых...
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13 час.
Виктор Полуэктов
От мышей и прочих населенцев большого амбара, кормящихся за счёт оного, никакой благодарности ждать не стоит. Ибо бессмысленно.  Это подтверждено объективно и исторически. Причём неоднократно. Я ещё помню тот же том-справочник по авиации Второй мировой войны. Болгарские боевые самолёты-истребители американского образца со свастикой на борту и крыльях. Так что Алёша над горою -  не более чем результат полной и окончательной победы 1945-го в Берлине.
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13 час.

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