В столице Болгарии возобновили демонтаж памятника Советской армии

То есть Алёша над горою стоял долго. А теперь братушки вернулись к своему естественному состоянию. Как при Гитлере. Ничего не поделаешь. Болгария вообще маленький пузырёк в струе и куда он плывёт, в каком направлении... это зависит лишь от законов физики, результирующего вектора течений, давления и температуры внешней среды. СССР давно закончился. Влияние исчезло, стабильность тоже.

Виктор Полуэктов

От мышей и прочих населенцев большого амбара, кормящихся за счёт оного, никакой благодарности ждать не стоит. Ибо бессмысленно. Это подтверждено объективно и исторически. Причём неоднократно. Я ещё помню тот же том-справочник по авиации Второй мировой войны. Болгарские боевые самолёты-истребители американского образца со свастикой на борту и крыльях. Так что Алёша над горою - не более чем результат полной и окончательной победы 1945-го в Берлине.