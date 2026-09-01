Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в Москве в числе прочего просил Кремль не расширять ЛБС, заявил инсайдер с Банковой Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Бандеровские СМИ, такие как «РБК-Украiна» и «Украiнська правда» (заблокированы в РФ), со ссылкой на свои источники в Генштабе ВСУ, пишут: «Украинское командование оценивает угрозу прорыва с севера из Брянской области как реалистичный сценарий и планомерно стягивает туда дополнительные силы.