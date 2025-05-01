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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Подземный переход в виде станции метро и "памятник" Оби появятся в Барнауле в 2025 году

Подземный переход в виде станции метро и "памятник" Оби появятся в Барнауле в 2025 году

Мэрия собирается выделить 46 млн рублей на украшение туристического центра города Информационные стелы и стенды, арт-объекты, панно, новые указатели, фотозона в виде станции барнаульского метро и "памятник" Оби в виде девушки появятся в историческом центре Барнаула.

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