Подземный переход в виде станции метро и "памятник" Оби появятся в Барнауле в 2025 году

Мэрия собирается выделить 46 млн рублей на украшение туристического центра города Информационные стелы и стенды, арт-объекты, панно, новые указатели, фотозона в виде станции барнаульского метро и "памятник" Оби в виде девушки появятся в историческом центре Барнаула.
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