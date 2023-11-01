Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Тариф на будущей магистрали Москва—Петербург

Тариф на будущей магистрали Москва—Петербург

Расходы на поездку до Петербурга после открытия ВСМ снизятся почти на 18% Минтранс и Минэкономразвития согласовали подход к тарифу и прогнозный пассажиропоток для будущей магистрали Москва — Санкт-Петербург.

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