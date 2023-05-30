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Министр обороны Украины назвал число переданных ВСУ танков Leopard

Министр обороны Украины назвал число переданных ВСУ танков Leopard

Министр обороны Алексей Резников назвал число танков Leopard, которые получили ВСУ.В интервью медиагруппе Funke он сообщил о том, что в коалицию по поставкам танков Leopard входят Германия, Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия, Испания и Канада.

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