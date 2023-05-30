Министр обороны Украины назвал число переданных ВСУ танков Leopard

Министр обороны Алексей Резников назвал число танков Leopard, которые получили ВСУ.В интервью медиагруппе Funke он сообщил о том, что в коалицию по поставкам танков Leopard входят Германия, Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия, Испания и Канада.