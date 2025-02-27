Специалисты чаще всего выбирают для работы криптокомпании из США

Никто не может обязать банки принимать старые доллары или делать это бесплатно. Об этом заявила «Прайм» доцент кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им.
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