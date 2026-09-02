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Шишкин о «Локо»: «Нельзя обвинять Галактионова в неудачах – ушли 5 игроков, делавших погоду, молодые не могут быстро адаптироваться. Вопрос к клубу – несправедливо никого не приобретать вместо лидеров»

Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин высказался о выступлении команды в этом сезоне. После шести туров РПЛ железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка.

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