Кинолог Голубев рассказал, как отучить собаку прыгать на гостей

Игнорирование собаки в момент прыжка на человека может помочь отучить питомца от такого поведения, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
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