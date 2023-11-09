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Закон и Порядок

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"МЕСТЬ РОДИТЕЛЕЙ-МИГРАНТОВ": ЗАСТУПИЛСЯ ЗА РУССКОГО МАЛЬЧИКА И СТАЛ ЭКСТРЕМИСТОМ

"МЕСТЬ РОДИТЕЛЕЙ-МИГРАНТОВ": ЗАСТУПИЛСЯ ЗА РУССКОГО МАЛЬЧИКА И СТАЛ ЭКСТРЕМИСТОМ

ФОТО: JOSEPH/SHUTTERSTOCK.COM АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ В Ростове-на-Дону несколько школьников "неславянской внешности" набросились на русского паренька на школьном дворе, хотели его избить.

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Комментарии
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Sergey Ivanov
И чему автор так наивно удивляется? У антирусской власти и политика антирусская. Наша власть защищает не русских в России. И даже не мигрантов. Она защищает русское ворье, пробившееся к власти. А потому наша власть больше боится русских, чем мигрантов. Ведь русский народ, очнувшись от четвертьвековой спячки, может и объединиться! А, объединившись, может спросить власть, куда подевалось все то, что раньше было народным- фабрики, заводы, реки, леса... И вот этого власть боится больше, чем мигрантов! В сущности, и те и другие- социально близкие. У них общее мировоззрение и одна шкала ценностей. И те, и другие воспринимают Россию как кормушку, где можно украсть, чтобы хорошо жить ТАМ. А патриотизм они оставили наивным русским дурачкам.
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