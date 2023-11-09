"МЕСТЬ РОДИТЕЛЕЙ-МИГРАНТОВ": ЗАСТУПИЛСЯ ЗА РУССКОГО МАЛЬЧИКА И СТАЛ ЭКСТРЕМИСТОМ

SI

Sergey Ivanov

И чему автор так наивно удивляется? У антирусской власти и политика антирусская. Наша власть защищает не русских в России. И даже не мигрантов. Она защищает русское ворье, пробившееся к власти. А потому наша власть больше боится русских, чем мигрантов. Ведь русский народ, очнувшись от четвертьвековой спячки, может и объединиться! А, объединившись, может спросить власть, куда подевалось все то, что раньше было народным- фабрики, заводы, реки, леса... И вот этого власть боится больше, чем мигрантов! В сущности, и те и другие- социально близкие. У них общее мировоззрение и одна шкала ценностей. И те, и другие воспринимают Россию как кормушку, где можно украсть, чтобы хорошо жить ТАМ. А патриотизм они оставили наивным русским дурачкам.