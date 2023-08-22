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Губерниев о Загитовой: «Всегда чувствовалось, что ее больше всего привлекает мой типаж. Алина подспудно делает выбор в пользу таких, как я»

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию, отвечая на вопрос о личных отношениях, заявила, что ей не важен типаж мужчины.

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