Германия превращается в Россию 90-х - на заводах воруют медь, с ж/д тащат кабели. От воришек прячут даже бронзовые памятники

А вы помните, как это было у нас? Иногда вспоминаю и прямо жуть берёт. Я как-то уже писал об этом, но повторюсь - у меня одноклассник работал на том самом заводе, на котором производили популярные в 90-х "телевизоры-кубики".
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