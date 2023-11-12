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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Германия превращается в Россию 90-х - на заводах воруют медь, с ж/д тащат кабели. От воришек прячут даже бронзовые памятники

Германия превращается в Россию 90-х - на заводах воруют медь, с ж/д тащат кабели. От воришек прячут даже бронзовые памятники

А вы помните, как это было у нас? Иногда вспоминаю и прямо жуть берёт. Я как-то уже писал об этом, но повторюсь - у меня одноклассник работал на том самом заводе, на котором производили популярные в 90-х "телевизоры-кубики".

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Комментарии
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Татьяна Петрова
И ещё. Автор и приводит в пример наши 90-е в противовес   экономике Европы. Это мы с трудом пережили 90-е  и сейчас находимся под всеми видами санкций, а они, по их же словам, цветут и пахнут.
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15 час.
E
Ed
Воровали по воспитанной с детства привычке - все и везде. Так что социализм капиталюги не отняли, он был просран пролетариатом (тогдашний официальный гегемон) вчистую и за копейки
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12 час.
Владимир К
Ну тут вопрос, что первично. Воровали потому, что зарплаты не было или поэтому и не было зарплаты, потому что воровали.
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5 час.

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