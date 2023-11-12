Германия превращается в Россию 90-х - на заводах воруют медь, с ж/д тащат кабели. От воришек прячут даже бронзовые памятники

Татьяна Петрова И ещё. Автор и приводит в пример наши 90-е в противовес экономике Европы. Это мы с трудом пережили 90-е и сейчас находимся под всеми видами санкций, а они, по их же словам, цветут и пахнут.

E Ed Воровали по воспитанной с детства привычке - все и везде. Так что социализм капиталюги не отняли, он был просран пролетариатом (тогдашний официальный гегемон) вчистую и за копейки